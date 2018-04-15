بريطانيا: سنبحث مع حلفائنا خيارات أخرى إذا تكرر استخدام أسلحة كيماوية في سوريا

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الاحد ان بلاده وحلفاءها سيبحثون اللجوء الى خيارات اخرى “إذا كرر النظام السوري استخدام أسلحة كيماوية”.

واكد جونسون في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) انه لا توجد في الوقت الراهن خطط لدى الحلفاء لشن مزيد من العمليات العسكرية في سوريا.

وأضاف ان العملية العسكرية التي شنتها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا في سوريا امس السبت كانت “محدودة” ووجهت “لشل قدرة النظام السوري على شن هجمات كيماوية” معتبرا ان العملية “نجحت في تحقيق أهدافها”.

واعرب جونسون على امله في تكون العملية العسكرية قد أقنعت روسيا بضرورة ممارسة ضغوط على الرئيس السوري بشار الاسد للدخول في مسار جنيف بشكل جدي لإنهاء الازمة السورية بطرق سياسية.

واعترف من جهة اخرى بأن علاقات بلاده مع موسكو تدهورت بشكل “كبير جدا” خاصة بعد هجوم (سالزبيري) الذي استهدف الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته الشهر الماضي.

وقصفت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ثلاثة مواقع حكومية في سوريا في عملية عسكرية نفذت فجر امس السبت واستهدفت “منشآت أسلحة كيماوية”.

وجاءت تلك الخطوة ردا على ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي في مدينة (دوما) السورية الأسبوع الماضي أودى بحياة العشرات.