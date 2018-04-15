409 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ16 مليون في حدائق محمد بن راشد

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 409 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 133 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضى بقيمة 68 مليون درهم و 116 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 179 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة الحبية الثالثة.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 3 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة الخيران الأولى.

و قد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها13 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 162 مليون درهم منها 19 رهونات أراضى بقيمة 120 مليون درهم و 30 رهونات فلل وشقق بقيمة 42 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 35 مليون درهم وأخرى فى منطقة ام سقيم الاولى بقيمة 32 مليون درهم.