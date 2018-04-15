«الوطني للأرصاد» يحذر من اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان

بواسطة / بتاريخ 2018-04-15 في 2:52 م /
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حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي وبحر عمان من اضطرابهما شمال الدولة في العمق بسبب الرياح النشطة السرعة.

وأوضح المركز – في بيان له اليوم – أن ارتفاع الموج يتراوح بين / 4 – 6 / وقد يصل إلى 7 أقدام وذلك حتى الساعة 11 مساء.

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