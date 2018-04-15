«الوطني للأرصاد» يحذر من اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان

حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي وبحر عمان من اضطرابهما شمال الدولة في العمق بسبب الرياح النشطة السرعة.

وأوضح المركز – في بيان له اليوم – أن ارتفاع الموج يتراوح بين / 4 – 6 / وقد يصل إلى 7 أقدام وذلك حتى الساعة 11 مساء.

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