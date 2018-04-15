حل جديد من «غوغل» لتسريع الإنترنت

تعمل شركة غوغل على إطلاق تطبيق يهدف لمساعدة مستخدمي الإنترنت في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التغلب على مشكلة ضعف الاتصال وارتفاع تكلفة البيانات.

وحسبما قالت الشركة على موقعها، يقلل التطبيق، المعروف باسم “غوغل غو” (Google Go)، فإن كمية البيانات المطلوبة لعرض نتائج البحث بنسبة 40% ويسمح بالوصول إلى عمليات البحث السابقة في وضع عدم الاتصال، وفق ما جاء في تقرير لموقع “cnet” المختص بأخبار التقنية.

وأجرت الشركة تعديلا على البحث الصوتي للعمل بشكل أفضل مع الاتصالات البطيئة، بما في ذلك عند استخدام شبكة الجيل الثاني “2G”.

تقول كريستينا لين، مدير تسويق منتجات غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يتزايد عدد الأفارقة الذين يستخدمون الإنترنت كل عام، باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة كمصدر رئيس للإنترنت.

وأضافت: “لكن ضعف الاتصال بالبيانات، وارتفاع تكاليفها، وانخفاض ذاكرة الوصول العشوائي أو مساحة التخزين، غالبا ما يصعّب على الناس تحقيق أقصى استفادة من الإنترنت”.

وتابعت: غوغل غو يقدم طريقة أخف وأسرع للبحث.

ويعتبر التطبيق أحدث الجهود التي يبذلها محرك البحث العملاق لتوسيع نطاق وصوله إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قام الموقع بالفعل بطرح العديد من المبادرات لتسهيل الوصول إلى الإنترنت منخفض التكلفة والمجاني في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

ومن المقرر أن يعمل التطبيق على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد “جيلي بين” وما فوق وسيتوفر في 26 دولة إفريقية. كما سيتم تثبيته مسبقا على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد “أوريو”.