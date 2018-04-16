الطقس اليوم غائم جزئياً ومغبر أحيانا مع فرصة لسقوط أمطار

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 16/ 04 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 17 / 04 / 2018

غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحيانا، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، مع احتمال سقوط بعض الأمطار أحياناً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح

جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 14 – 32 كم / ساعة بوجه عام، تصل 45 كم/ساعة أحياناً مع نشاط السحب خاصة على البحر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئياً إلى غائم بوجه عام ومغبر أحيانا،ً مع إرتفاع في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تكون ركامية وممطرة أحياناً. الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط مع نشاط السحب، تثير الغبار على المناطق المكشوفة وتتحول الرياح إلى الشمالية الغربية النشطة مع ليل الثلاثاء على البحر. وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان يضطرب ليلة الثلاثاء و يوم الأربعاء.