خادم الحرمين يعلن تسمية القمة العربية الـ29 بـ”قمة القدس”

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن تسمية القمة العربية العادية التاسعة والعشرين بـ”قمة القدس”.جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية العادية الـ29 بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالظهران اليوم .كما أعلن الملك سلمان عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية الفلسطينية و50 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وفي سياق متصل ، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” على هامش القمة العربية الـ 29 في الظهران فخامة عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الديمقراطية الشقيقة … حيث تجاذب سموه والرئيس السوداني الحديث حول أعمال القمة العربية الـ 29 والمتوقع من قراراتها التي ستصب في خدمة القضايا العربية .

وأشاد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفخامة البشير بحسن التنظيم والإدارة والحكمة التي أدار بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال هذه القمة التي تعقد في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة العربية وبذل جهودها في مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.