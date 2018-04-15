مدرب الوصل يطالب لاعبيه بالقتال أمام ناساف الأوزبكي

قال المدير الفني لنادي الوصل الإمارتي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن مباراة فريقه المقبلة أمام فريق ناساف الأوزبكي في ختام مباريات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا ستكون مباراة مهمة للغاية، رغم فقدان الفريق الأمل في العبور لدور الـ16.

وقال أروابارينا في تصريحات نشرها موقع الوصل الإلكتروني: “ندخل مباراة الغد أمام ناساف بصفوف شبه مكتملة، إذ أنه من المؤكد غياب حميد عباس فقط بسبب الإصابة، أما باقي اللاعبين قاموا بالاستعداد جيداً لهذه المباراة، ولديهم رغبة قوية في تقديم أداء جيد يساعد الفريق على تحقيق الفوز وحصاد النقاط الثلاثة لمصالحة الجمهور”.

وتابع المدرب: “لكن رغم ذلك، لم أحدد بعد قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء، خاصة وأننا لدينا مباراة مهمة أمام فريق حتا في بطولة دوري الخليج العربي بعد أربعة أيام فقط، ونسعى فيها إلى تحقق الفوز لاقتناص المركز الثالث”.

وأضاف أروابارينا: “لا أعتقد أن المشاركة الآسيوية سلبية، بالعكس، أفادت الجميع سواء كان النادي أو اللاعبين أو حتى الجهاز الفني، وكما قلت سابقاً، فأن محدودية القائمة كانت من أهم الأسباب التي قللت من فرص الوصل في جميع البطولات التي خاضها هذا الموسم، لاعبي الفريق خاضوا الكثير من المباريات في فترات قليلة، والإحصائيات تؤكد أن لاعبي الوصل خاضوا عدد مباريات أكثر بكثير من لاعبي الفرق المنافسة”.

واختم أروابارينا حديثه قائلاً: “علاقتي مع اللاعبين قوية جداً، ووصلني ما قام به اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أمر أسعدني، لكن عليهم أن يعلموا أن ما يسعدني كثيراً هو أن يقوموا بالقتال في الملعب لتحقيق هدف الفريق ومصلحته، هذا هو الشكر الذي أنتظره منهم، إضافة إلى ذلك فأنا أود أن أؤكد للجميع بأن علاقتي بالإدارة علاقة جيدة جيداً وأريد أن أقول للاعبين بأن لا ينشغلوا كثيراً بهذا الأمر، وأن عليهم التركيز في الملعب”.