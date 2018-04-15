غوارديولا : أفضل لعب الغولف على مشاهدة مانشستر يونايتد

أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا أنه سينصرف إلى مزاولة رياضة الغولف اليوم الأحد، ولن يتابع مباراة مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي قد تحسم نتيجتها اللقب لصالح فريقه مانشستر سيتي.

واقترب سيتي بشكل كبير من حسم اللقب، بعد فوزه بنتيجة 3-1 على توتنهام هوتسبر أمس السبت في الجولة 34.

وسيتوج سيتي بطلاً لإنجلترا للمرة الخامسة (الثالثة في الدوري الممتاز المعتمد منذ موسم 1992-1993)، في حال خسارة مطارده المباشر وغريمه يونايتد في مباراة الأحد على ملعبه أولد ترافورد، ضد وست بروميتش متذيل الترتيب.

وشدد غوارديولا على أنه سيزاول الغولف اليوم مع نجله ماريوس، بدلاً من متابعة المباراة الحاسمة، قائلاً: “لدي جولة غولف مع ابني.. النتيجة الوحيدة التي أريد ان أعرفها هي ‘بوغي’ أو ‘بيردي'”، وهي مفردات مستخدمة في احتساب النقاط في جولات الغولف.

وأضاف المدرب الإسباني: “سنرى.. كرة القدم غير قابلة للتوقع.. عادة يونايتد يفوز على وست بروميتش”.

وكان يونايتد حرم سيتي في المرحلة السابقة من التتويج، اذ تفوق عليه على ملعب “الاتحاد” بنتيجة 3-2، على رغم تقدم المضيف في الشوط الأول 2-0، وكان الفوز يكفي سيتي للتتويج باللقب.

وعلق غوارديولا: “لم نستفد من فرصتنا الأولى، لذا آمل في أن نتمكن من الاستفادة من الثانية والاحتفال مع مشجعينا الأسبوع المقبل”.

وخاض سيتي 33 مباراة من أصل 38 هذا الموسم، وسيخوض يونايتد في وقت لاحق الأحد أيضاً مباراته الـ33 في الدوري الإنجليزي.