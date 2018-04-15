شاهد بالفيديو | طفلة تفلت بأعجوبة من عجلات شاحنة كادت تدهسها !

نشرت وكالة “رابتلي” شريط فيديو يظهر لحظة دهس شاحنة “كاماز” لطفلة في الـ10 من عمرها في أحد شوارع مدينة غيلينجيك في إقليم كراسنودار الروسي.

ووقعت التلميذة وهي تجتاز معبر المشاة عند الإشارة الضوئية بين عجلات الشاحنة، لتنهض بعد ذلك وتعود على قدميها إلى الرصيف وكأن شيئا لم يحدث لها.

وأصيبت التلميذة حسب مصادر وكالة “رابتلي” بارتجاج خفيف في الدماغ، أما سائق الشاحنة فقد أصيب بصدمة نفسية بعدما أدرك أنه لم يلحظ الفتاة أثناء عبورها الشارع، وكادت عجلات شاحنته أن تدهسها .