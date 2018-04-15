جوجل تكشف بالخطأ عن خاصية “التصفح بالايماءات”

نشرت قوقل بطريق الخطأ صورة من نسخة أندرويد القادمة تظهر تغير كبير جداً في طريقة تصفح التطبيقات الأخيرة حيث يبدو أنها ستعتمد نظام الإيماءات بدلاً من زر خاص في شريط التصفح أسفل الشاشة، أي على طريقة آيفون إكس.

فعلياً لم تنشر الصورة بطريق الخطأ، بل كانت تتحدث عن شيء آخر، لكن الملفت في الصورة وهو ما لم تنتبه له قوقل عند نشرها، أنها لا تحوي زر “آخر التطبيقات” وهناك تغيير في شكل زر الرئيسية ليتحول من الدائرة إلى خط سميك، بتصميم يحاكي ما فعلته آبل في iOS.

لو صحّت التوقعات والتسريبات، هذا يعني أن أندرويد بي سيسمح للمستخدمين التنقل بين التطبيقات الأخيرة بالإيماءات كما هو الحال مع آيفون إكس.

في آيفون إكس تقوم بالسحب من الأسفل للأعلى ثم تنتظر قليلاً فتظهر لك التطبيقات الأخيرة لتتنتقل بينها وتختار منها ما تريد العودة إليه.

لا نعلم بعد الآلية التي ستعتمدها قوقل في الإيماءات، لكنها تعمل بالفعل – وفق الصورة المسربة – على تقديم هذا الاسلوب في الشاشة الرئيسية.

لكن لماذا هناك زر العودة للخلف؟ هناك عدة آراء بهذا الخصوص منها أن هذا الزر يلزم للعمل داخل التطبيقات أيضاً وليس فقط في واجهة نظام التشغيل، بالتالي يحتاجه المستخدم ولن يلجئ للإيماءات.

وأيضاً هناك رأي بأنه قد يزال لاحقاً كما أزيل زر “التطبيقات الأخيرة”. والرأي الأكثر دقة هو أن الزر سيختفي عندما يتم عمل الإيماءات ويظهر في باقي الواجهات والتطبيقات.

الجدير بالذكر أن قوقل عدّلت الصورة المنشورة على مدونتها لتخفي هذا الدليل، لكنها ماتزال على مخدماتها.