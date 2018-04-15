شاهد بالصور | بوليفيا .. الدولة القادمة من كتب الخيال العلمي

في وسط قارة أمريكا الجنوبية تقع دولة متوسطة الحجم قد لا يعرفها الكثيرين، لكنها مؤثرة في الخريطة السياحية في القارة، بسبب جمال مناظرها الطبيعية المذهل.

يوضح موقع “ذا كالتشر تريب” المهتم بالسفريات، فإن أمريكا الجنوبية هي قارة تضم مناظر طبيعية مذهلة، جزء كبير من هذه المناظر توجد في دولة بوليفيا.

تضم بوليفيا الكثير من المدن الهامة مثل سانتا كروز وأورورو وسوكري وبوتوسي وكوتشابامبا.

أحد أهم معالم بوليفيا هي بحيرة تيتيكاكا، التي تعتبر أكبر بحيرة في القارة الأمريكية والتي تربطها بحدود بيرو.

كما تضم بوليفيا ما يعرف باسم “الجبال البيضاء”، وهي سلاسل جبلية تقع في شرقها وتمتاز بلونها الأبيض، وتشكل ملجأ للسياح المحبين للتزلج فوق الجبال ومحبي القفز.

تشكل رحلات الحافلات السياحية في بوليفيا أحد أهم نقاط جذبها والتي تربط السياح بالثقافة.

تضم بوليفيا أيضا العديد من المواقع التاريخية، صحيح أنها لا تضم ماتشو بيتشو، نلك المدينة الأثرية الرائعة في أمريكا الجنوبية، إلا أنها تضم العديد من المواقع الأثرية التي تعود لنفس الحضارة، الأنكا.

أحد أهم عجائب بوليفيا أيضا جمال غابات الأمازون التي تمر بها، والتي تعطيها سحر خاص.

كما تضم بوليفيا أيضا أحد عجائب الدنيا والمتمثلة في مواقع الملح الشفاف والذي يعكس الظل الموجود فوقه بنفس الطول للأسفل في منظر مذهل.