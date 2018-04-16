باندا تضع نفسها في ورطة.. والحراس ينقذون الموقف
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-04-16 في 8:11 ص /
نشر المسئولين عن قاعدة بحوث تشنغدو لتربية الباندا العملاقة فى مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، مقطع فيديو لحيوان الباندا وهو عالق بين فرعين من الأشجار.
وأكد المسئولين أن الحراس تمكنوا من إنقاذ الباندا العالق وإنزاله قبل أن يتعرض للإصابة.
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