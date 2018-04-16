إطلاق الصيغة الجديدة «JPEG XS» للصور والفيديو تماشياً مع شبكة 5G

بالطبع تعرف الصيغة المشهورة في عالم الإنترنت والصور JPEG والتي تم استخدامها لوقت طويل فلا تجد أي صورة تقوم بتنزيلها من أي موقع أو من شبكات التواصل الإجتماعي إلا وغلب أن كانت صغيتها JPEG.

تعد هذه الصيغة سهلة التنزيل والرفع وذلك لصغر حجمها وقد شاع استخدامها كثيراً لهذا السبب بالإضافة إلى جودتها الجيدة مقارنة بحجمها الصغير.

ولكن الصيغة هذه قد تفرعت كثيراً بعض الشيء وكان من بين تفريعاتها صيغة JPEG XS والتي تركز على تقديم حلول لخدمات الفيديو وعروض الواقع الإفتراضي، حيث تركز هذه الصيغة حسب زعم مقدمي هذه الصيغة على بث الصور والفيديوهات كحزم بيانية بسرعة كبيرة بدل من تخزينها على الأجهزة عن طريق تقنيات شبكة 5G كما زعم مقدمي هذه الصيغة أنها ستحل مشاكل الغثيان التي يعاني منها لاعبي VR.

وستوفر وضوح أعلى وسرعة أكبر في العرض وإستهلاك أقل للطاقة، قد يكون حجمها مضاعف بالبايت ولكنها كما ذكرنا لا تخزن إنما تبث بسرعة عالية.

قد يكون جدوى هذه التقنية مبهم بعض الشيء ولكن الإنترنت الذي تعيشه الآن قد يتيغر في المستقبل فخدمات كيوتيوب وتويتر ومواقع كهذه يقوم عملها على تنزيل المحتوى من صور ومقاطع فيديو عن طريق الإنترنت وبذلك تستطيعه عرضه لك حتى وإن كان هذا التنزيل والتخزين مؤقت.

فمن الممكن خدمات كهذه قد تتغير في المستبقل تماشياً مع تقنيات 5G و JPEG XS أو حتى المواقع الآخرى التي تزورها، أو أنها قد تلعب دوراً في تطوير الأفلام السينمائية مثل جعلها تقدم سهولة في صناعة عوالم أوسع خيالياً.