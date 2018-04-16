اليوم.. بالعلوم نفكر 2018

يُقام معرض بالعلوم نفكّر تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات. ويَعدّ معرض بالعلوم نفكر، برنامجًا استثنائيًا رائعًا تم وضعه لتنمية الفضول والشغف، وتحفيز الفكر والثقافة، وتحفيز الشباب الإماراتي على الابتكار.

معرض بالعلوم نفكر، هو أحد جهود مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وقد تم تصميمه خصيصًا لتوجيه الشباب الإماراتي الذين تتراوح أعمارهم بين سن الـ15 والـ24 عام. فمن خلال تطوير مهاراتهم في مجالات العلوم والتقنية، سوف يتم تشجيعهم على مواصلة شغفهم، وكشف الحلول لمعالجة مشاكل العالم الحقيقية، وهو ما يساعدهم على الوصول لأقصى طاقاتهم، في حين يتم تلبية احتياجات الأمة من العقول العلمية البارعة.

تم تخطيط برنامج قوي لهذا الحدث، من خلال تنظيم العديد من النقاشات والأنشطة المستنيرة والقوية. ومن أكثر هذه الفعاليات شعبية مسابقة بالعلوم نفكر، والتي تكافئ أفضل الابتكارات العلمية التي تستجيب لاحتياجات المجتمع الملحة، ويُعدّ معرض بالعلوم نفكر، منصة للتواصل تربط العلماء الشباب بسفراء العلوم والقادة العلميين المشاركين في الفعالية، وذلك من أجل مساعدة ألمع العقول الشابة على تحقيق أحلامهم العلمية.

الموقع : مركز دبي التجاري العالمي