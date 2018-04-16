10 آلاف قدم مربعة مساحة أرض المواطنة المتزوجة بخليجي

قالت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إنها حدّدت مساحة قطع الأراضي السكنية المقدمة للمواطنة المتزوجة بخليجي، بين 6000 و10 آلاف قدم مربعة، وفق دراسة اللجان المعنية بدراسة الطلبات، مشيرة إلى أنها كانت في السابق مربوطة بمساحات التخطيط المعتمدة للأراضي السكنية في كل منطقة.

فيما أكدت بلدية دبي، أن تخصيص الأراضي السكنية يكون لمختلف الفئات، يبدأ من 6000 إلى 12 ألف قدم مربعة تقريباً، حسب رسالة التخصيص التي تصل من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مشيرة إلى أن البلدية تراعي عند تخطيطها للمناطق السكنية توفير أراضٍ لمثل هذه الحالات (المواطنة المتزوجة بخليجي، الأرامل، المطلقات)، بهدف توفير حياة كريمة، وتوفير أراضٍ أكثر للمواطنين ومواجهة شُح الأراضي.

وأوضح مصدر في المؤسسة لـ«الإمارات اليوم»، أن تحديد مساحة الأراضي يتم وفق دراسة مستفيضة من قبل اللجنة المعنية بدراسة الطلبات، ينظر فيها لعدد الأبناء، وبناءً عليها يتم اعتماد المساحة المناسبة لكل حالة، مضيفاً أنه يمكن للمستفيدة بناء منزل متكامل بنظام التوسع الرأسي على أرض تقل مساحتها عن 10 آلاف قدم مربعة، لتلبية احتياجات الأسرة، موضحاً أن قرارات المؤسسة تهدف إلى إسعاد المواطنين الذين هم في مقدمة أولويات الحكومة.

وأضاف أن التمدد الرأسي أنسب حل لمثل هذه الحالات لبناء مساكن تلبي احتياجاتها وتوقعاتها، نظراً إلى محدودية مساحة الأرض، لافتاً إلى أن اعتماد البلدية للتوسع الرأسي في تخطيط الأراضي يسهم في تطوير المناطق السكنية، واستيعاب أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن بمقدور هذه الفئة أن تستغل مساحة 6000 قدم مربعة في بناء الأرض، والتوسع في بناء مساكنها رأسياً.

وذكر المصدر أن المؤسسة تمتلك رؤية حضارية محورها الاهتمام بتوفير مسكن لكل مواطن، وتوفير كل ما من شأنه رفع مستوى معيشته على المستويات كافة، مؤكداً أن تخصيص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 10 آلاف قطعة أرض سكنية متكاملة الخدمات في دبي، أخيراً، يسهم في تغطية الطلبات كافة لمختلف الفئات المستحقة لمساعدات المؤسسة، سواء الأرامل أو المطلقات أو المواطنات المتزوجات بأجنبي أو المتزوجين، وغيرها.