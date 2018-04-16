محاكمة عصابة الجوائز الوهمية في خورفكان

بواسطة / بتاريخ 2018-04-16 في 8:46 ص /
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نظرت محكمة خورفكان الاتحادية أمس، برئاسة القاضي محمد أحمد الظنحاني أولى جلسات قضية عصابة الجوائز الوهمية، والمتهم فيها أفراد من الجنسية الآسيوية بالاحتيال والاستيلاء على أموال عدد من الضحايا عن طريق الاتصال بالهاتف الجوال وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وإيهامهم بالفوز بجائزة مالية.

وحسب اتهام النيابة، فإن المتهمين تواصلوا مع المجني عليه آسيوي الجنسية عبر رسالة على «الوتساب» وأخبروه بأنه حصل على جائزة مالية، وعليه أن يتبع خطوات للحصول على الجائزة، حيث تمكن المتهمون من الاستيلاء على أموال المجني عليه عن طريق حساباته المصرفية وحاول الاتصال بهم عدة مرات ولكنه فشل في الوصول إليهم واكتشف أنه وقع ضحية لشبكة وهمية.

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