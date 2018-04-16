«تسهيل» تُدرّ على مواطنة 120 ألف درهم دخلاً شهرياً

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن موظفة إماراتية تعمل في أحد مراكز «تسهيل» نجحت في تحقيق دخل شهري بلغ 120 ألف درهم، بعد أن زاد عدد المعاملات التي أجرتها خلال أحد الشهور مسجلة رصيداً قياسياً في عدد المعاملات المنجزة.

وأضاف: «لا يوجد في دولة الإمارات مصطلح عاطلين عن عمل، لكنْ هناك باحثون عن عمل، حيث إن فرص العمل متاحة، إلا أن هؤلاء الباحثين لا يرغبون في العمل بالوظائف الخاصة ذات المردود المالي القليل، ويفضلون العمل في الوظائف الحكومية»، لافتاً إلى أن حصول موظفة على دخل 120 ألفاً خلال شهر واحد يعد حافزاً ومشجعاً على استقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

ووفقاً للرسوم المتبعة للعاملين في مراكز «تسهيل» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، فإنه يتم منح الموظف المواطن وموظف أبناء المواطنات عمولة بواقع 45 درهماً إماراتياً بعد إنجازه أي معاملة داخل مركز الخدمة، وبذلك فقد نجحت الموظفة في إنجاز أكثر من 2400 معاملة، حصلت من خلالها، إضافة إلى راتبها، على دخل شهري وصل إلى 120 ألف درهم.

وأضاف الهاملي: «يجب تغيير نظرة وفلسفة المواطن، من كم يبلغ راتب الوظيفة التي سأتقدم لشغلها إلى أن هذه الوظيفة ستسهم في تعليمي الكثير من المهارات التي ستنعكس بالإيجاب على مستقبلي المهني والوظيفي».