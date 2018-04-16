إلغاء رحلات «الاتحاد للطيران» إلى بيرث وإدنبرة

تعتزم الاتحاد للطيران وقف عملياتها التشغيلية إلى مدينة بيرث الأسترالية وإدنبرة الأسكتلندية اعتباراً من مطلع أكتوبر 2018، في إطار سعيها إلى مراجعة عملياتها التشغيلية من وقت لآخر وتعديل شبكة وجهاتها بما يتماشى مع التطورات الراهنة وتوقعاتها المستقبلية.

وتؤكد الشركة في بيان حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، التزامها نحو أسواق السفر وضيوفها الكرام على مستوى المملكة المتحدة وأستراليا وذلك عبر الاستمرار في تشغيل رحلاتها إلى عدد من الوجهات الأخرى في كلا الدولتين، واللتين تدخلان ضمن الأسواق الرئيسية للشركة.

وتسير الشركة رحلات إلى 3 وجهات في أستراليا، هي سيدني وملبورن وبريسبن، أما في المملكة المتحدة فتيسر الشركة رحلات إلى وجهتين هما هيثرو لندن ومانشيستر.

وستقوم الشركة بالتواصل مع الضيوف المتأثرين بهدف إبلاغهم بهذه التغييرات والحجز لهم على رحلات بديلة، إضافة إلى توفير عدد من خيارات السفر الأخرى والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الاتصال على وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران. كما أشادت الاتحاد للطيران بتعاونها الوثيق بين الجهات المعنية في بيرث وإدنبرة ووكلاء السفر وقطاع الطيران بصورة عامة هناك خلال فترة عملياتها التشغيلية هناك.