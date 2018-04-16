جوزيه مورينيو : الفريق الأفضل هو من فاز بالدوري الإنجليزي

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بأن الغريم التقليدي مانشستر سيتي استحق التتويج بلقب البريميرليج، وفقًا لما قدمه هذا الموسم من أداء مميز فهو كان الفريق الأفضل، وفقاً لموقع سبورت 360.

وتوّج مانشستر سيتي بشكل رسمي اليوم الأحد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا بعد خسارة ملاحقه مانشستر يونايتد على يد متذيل ترتيب الدوري وست بروميتش ألبيون بهدف وحيد.

وفي تصريح مفاجئ، أكد مورينيو أن مانشستر سيتي كان الأفضل هذا الموسم بدون أدنى شك، مشيرًا إلى أن من الظلم الحديث أن الشياطين الحمر هو من أهدى السكاي بلوز اللقب عقب الخسارة من وست بروميتش.

وتحدث جوزيه مورينيو حسب موقع “جول العالمي” قائلاً “قمت بتهنئة مانشستر سيتي، لأنني كنت أعلم بأن هذا الفريق سيفوز باللقب”.

وأضاف “لو كنت في مكان مانشستر سيتي، كنت سأشعر بالاستياء، وخيبة الأمل إذا تحدث الناس أن الفريق توج بلقب الدوري عندما خسرنا مباراتنا أمام وست بروميتش”.

وتابع “مانشستر سيتي فاز بالدوري لأنه الفريق الأفضل، وخسروا مباراتين فقط”.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد تفوق في الجولة الماضية أمام جاره مانشستر سيتي، حين عاد بالنتيجة وانتصر على السيتي بثلاثة أهداف لهدفين.