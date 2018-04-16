اقتصادية عجمان تستجيب لشكوى مستهلك تتعلق بـ “المضافة”

استجاب قسم حماية المستهلك في دائرة التنيمة الاقتصادية في عجمان مباشرة لشكوى مقدمة من مستهلك بخصوص استغلال ضريبة القيمة المضافة، تماشياً مع جهود حماية حقوق المستهلك وحفاظاً على حقوق المستهلك وتبيّن من خلال الشكوى بأن الفاتورة التي أعطيت للمستهلك لا تتضمن البيانات الرئيسية الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية وانما تحتوي على ختم فقط، حيث قام فريق قسم حماية المستهلك بتنظيم زيارة ميدانية للتأكّد من صحة الشكوى والتدقيق على جميع الفواتير التي صدرت منذ تطبيق الضريبة لأخذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المخالفين.

وقال ماجد ناصر السويدي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك: “تلتزم الدائرة بمراقبة الأسواق بشكل منتظم ومستمر للتأكد من أسعار وسلامة المنتجات المعروضة في منافذ البيع ومراكز التسوق، لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفق القوانين المعمول بها في الدائرة. وندعو التجار والقائمين على المنشآت التجارية بضرورة الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقانون، وعدم استغلالها السلبي، أو رفع الأسعار دون مبرر، مؤكدين التزامنا باتخاذ الإجراءات الرادعة انسجاماً مع توجّه الدائرة في توفير بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة.”

والجدير بالذكر بأنّ قسم حماية المستهلك قام بأخذ بيانات المستهلكين لإرجاع المبالغ لأصحابها. وتواصل الدائرة التأكد من تنفيذ القوانين والأنظمة الاتحادية والمحلية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة الغش التجاري وصولاً إلى تحقيق أرقى مستويات التنافسية والريادة في الإمارة.