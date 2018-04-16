وزير الخارجية الألماني: الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من الحل في سوريا

بواسطة / بتاريخ 2018-04-16 في 12:43 م /
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وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم إن الصراع السوري بحاجة إلى حل يتم التوصل إليه عبر التفاوض وتشارك فيه كل القوى في المنطقة، مضيفا أنه لا يتخيل أن يكون شخص استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه جزءا من هذه العملية.

وأبلغ ماس الصحفيين عند وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسل انه سيكون هناك حل يشارك به جميع من لهم نفوذ في المنطقة.

واضاف ردا على سؤال عما إن كان الرئيس الأسد يمكن أن يكون جزءا من حل الأزمة في سوريا ، قائلا “لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون شخص يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه جزءا من هذا الحل”.

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