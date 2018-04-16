“اجتماعية الوطني” تنظم حلقة نقاشية في المركز الثقافي برأس الخيمة

تعقد لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية بعنوان “تجربتي في البحث والعمل في القطاع الخاص”، ضمن خطتها التي اعتمدتها لمناقشة موضوع سياسة “وزارة الموارد البشرية والتوطين”، وذلك يوم الأحد الموافق 22 أبريل 2018م، في المركز الثقافي بإمارة رأس الخيمة الساعة الخامسة مساء.

وحرصا من اللجنة على تعزيز التواصل والتفاعل مع المواطنين واشراكهم في مناقشات المجلس لمختلف القضايا، فإن الدعوة عامة لحضور هذه الحلقة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بهدف التوصل إلى أفضل التوصيات التي سيتم تضمينها في تقرير اللجنة ورفعه للمجلس.

وقال سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة إن الحلقة النقاشية تأتي ضمن خطة عملها، وذلك في إطار سعي اللجنة على تعزيز التواصل المجتمعي وضرورته لإثراء

النقاش يما يحقق الموضوعية والتكاملية في تناول الموضوع الرقابي، بالإضافة إلى الاطلاع على آلية التوظيف للموارد البشرية الوطنية وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل وما يرتبط به من إشكاليات وصعوبات، والاطلاع على آليات تحفيز القطاع الخاص وتطوير شراكات حقيقية واستراتيجية معه.

وقال سعادته إن الحلقة النقاشية التي ستعقد في مسرح المركز الثقافي في رأس الخيمة، تهدف إلى مناقشة التحديات التي تعترض الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتحديات الموظفين الحاليين في الشركات والمؤسسات الخاصة، مشيراً إلى أن تلك الأهداف نابعة من المحاور التي اعتمدتها اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تتمحور في : السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.

وقال سعادته إلى إن الحلقة النقاشية ستناقش التحديات التي تعترض الباحثين عن عمل في القطاع الخاص واستعراض تجاربهم فيها، والتعرف على أسباب عدم توظيف المواطنين خلال معارض التوظيف، بالإضافة إلى أسباب عزوف المواطنين عن بعض الوظائف الفنية والميدانية، منوها إلى أن اللجنة ستستمع أيضا إلى تجارب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتحديات التي تواجههم، وايجابيات العمل في القطاع الخاص، إذ ستعمل اللجنة على تحليل المعلومات التي ستحصل عليها من الحلقة لمناقشتها مع ممثلي الحكومة في اجتماعات اللجنة القادمة.