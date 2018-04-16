طيران الإمارات تطلق عروضاً سعرية خاصة للحجوزات المبكرة

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

ويستفيد المسافرون الذين يقومون بالحجز مبكراً من أسعار خاصة، وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 30 أبريل (نيسان) الجاري.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى الشرق الأوسط من 795 درهماً، وإلى أوروبا ابتداءً من 2135 درهماً، وإلى غرب آسيا والمحيط الهندي من 945 درهماً، وإلى الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا من 2035 درهماً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 3155 درهماً إلى الشرق الأوسط، وإلى أوروبا ابتداءً من 9395 درهماً، وإلى غرب آسيا والمحيط الهندي من 2835 درهماً، وإلى الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا من 8895 درهماً.

وتتوفر تفاصيل هذه العروض على الموقع الشبكي www.emirates.ae أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات أو وكلاء السفر في الدولة. علماً بأن هذه العروض تخضع لبعض الشروط والأحكام.

ويستمتع المسافرون مهما كانت وجهتهم، بوزن أمتعة مجاني سخي قدره 30 كيلوغراماً في الدرجة السياحية و40 كيلوغراماً في درجة رجال الأعمال، وبنظام الترفيه الجوي الحائز جوائز عالمية والذي يوفر نحو 3500 قناة مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى 20 ميغابايت من البيانات مجاناً على متن الطائرة وأشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين.