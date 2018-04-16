تكريم عربياً رفع علم الدولة حينما وجده مُلقى على الأرض

كرم سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، السيد ليث حامد الخزرجي، عربي الجنسية مقيم في امارة دبي، وذلك تقديراً من القيادة العامة لشرطة دبي لإحساسه الوطني برفع علم دولة الامارات العربية المتحدة حينما رآه ملقى من بين الاعلام على الأرض.

وثمن سعادة اللواء عبد الله خليفة المري حب ليث الخزرجي للإمارات مما دفعه لرفع سارية العلم عندما شاهدها ملقاه على الأرض، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكة المجتمعية ومد جسور التواصل مع كافة الشركاء، وضمن توجهها الاستراتيجي الذي يأتي في مقدمته اسعاد المجتمع الداخلي والخارجي.

وقدم سعادة اللواء عبد الله خليفة المري شهادة شكر وتقدير وهدية رمزية للسيد ليث الخزرجي، متمنياً له التوفيق والنجاح، داعياً افراد المجتمع ان يحذو حذوه في المحافظة على علم الدولة رمز الوطن ليبقى شامخاَ مع شموخ شعبه.

ومن جانبه شكر ليث الخزرجي القيادة العامة لشرطة دبي لتكريمها له، مؤكداً ان هذا التكريم بمثابة فخر واعتزاز ووسام شرف على صدره، وهذا ليس بغريب على شرطة دبي فهي دائما سباقة في مثل هذه المبادرات، وقال انني افتخر واعتز برفع علم امارات الخير في أي زمان ومكان.

وقال ليث الخزرجي انه عندما كان يقود سيارته برفقه عائلته في منطقة الممزر شاهد أحد اعلام الدولة الموجودة في المنطقة ملقى على الأرض بسبب الرياح فقام برفعه فوق التلة مره أخرى، مشيراً الى انه أراد ان يبقي علم الامارات مرفوعاً وشامخاً، وان يعلم ابنه درساً في حب الوطن والمحافظة على العلم، مبيناً ان ما قام به هو واجب يقع على عاتق كل شخص يعيش على أرض الإمارات وينعم بأمنها واستقرارها.