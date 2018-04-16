1.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 130 مليون في “الصفوح”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1.4 مليار درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 180 مبايعة بقيمة 800 مليون درهم، منها 35 مبايعة للأراضى بقيمة 600 مليون درهم و 145 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 200 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم فى منطقة الصفوح الثانيه تليها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 49 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 5.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وثالثة فى المركاض بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة جزيرة 2 و أخيرا مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة المركز التجارى الثانيه.

و قد تصدرت منطقة الكفاف المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها24 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وثالثة فى الحبية الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 600 مليون درهم منها 11 رهونات أراضى بقيمة 500 مليون درهم و 28 رهونات فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعيه الاولى بقيمة 366 مليون درهم وأخرى فى منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 98 مليون درهم.