خادم الحرمين ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يحضرون ختام تمرين “درع الخليج”

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية .. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ختام ” تمرين درع الخليج المشترك 1 ” في منطقة الجبيل بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بحضور عدد من قادة و زعماء الدول الشقيقة و الصديقة و القيادات العسكرية العليا في الدول المشاركة في فعاليات التمرين الذي دام شهرا كاملا بمشاركة قوات بحرية وجوية وبرية.

ويعد التمرين الأكبر والأضخم في تاريخ المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات و الدول المشاركة أو لجهة تنوع خبراتها والأسلحة المشاركة فيه.

و ذكر مصدر في وزارة الدفاع السعودية أن التمرين كان الهدف منه رفع جاهزية القوات العسكرية للدول المشاركة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتعزيز التعاون والتكامل العسكري.

و أوضح المصدر أن التمارين التعبوية المتطورة الضخمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية تعد نهجا مسمتمرا لوزارة الدفاع السعودية للإستفادة من تراكم الخبرات المستمرة وتعزيز الجاهزية العسكرية في مختلف الظروف والأوقات لحفظ الأمن والأستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أنه شارك في التمرين الذي أتى قبل تنفيذ القيادات المشاركة تمرين القيادة المشتركة ومن ثم تنفيذ جميع القوات المشاركة للتمارين للذخيرة الحية.. نحو 24 دولة شقيقة و صديقة أربع منها تصنف من بين أقوى عشرة جيوش في العالم .

و نوه المصدر إلى أن التحرك الذي أجرته القوات المشاركة فور وصولها إلى أراضي المملكة يمثل أكبر تحرك عسكري من نوعه في العالم.

وقد شاركت نخبة من القوات المسلحة من دولة الإمارات العربية المتحدة في التمرين – الذي جرت في ختامه اليوم – رمايات من الطائرات القاذفة والمقاتلة على أهداف مفترضة للعدو في الجزيرة التي جرى بها التمرين إلى جانب رمايات من القوات البرية ” المدفعية والدبابات وغيرها ” والتي أسكتت مصادر نيران العدو في الجزيرة.

و عقب هذه العملية التي استمرت نحو 30 دقيقة أدت القوات المشاركة عرضا عسكريا أمام خادم الحرمين الشريفين وضيوف المملكة شاركت فيه قوات من المشاة و القوات البرية فيما قدمت الطائرات عرضا في سماء الإحتفال حيث أبدى الجميع اعجابهم بأداء القوات المشاركة وتنفيذ جميع المهام الموكلة إليها للتصدي للعدو المفترض في الجزيرة.

حضر فعاليات التمرين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من القيادات العسكرية في الدولة.