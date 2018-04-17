الطقس اليوم غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 17/ 04 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 18 / 04 / 2018

غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحياناً، وتميل درجات الحرارة للإرتفاع، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تكون ركامية وممطرة أحياناً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح

جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 14 – 35 كم / ساعة بوجه عام، تصل 45 كم/ساعة أحياناً مع نشاط السحب خاصة على البحر، تصبح شمالية غربية / 20 – 40 / 45 كم/ساعة على الخليج العربي مع صباح الأربعاء .

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب خاصة على المناطق الشمالية والشرقية في البداية مع احتمال سقوط بعض الأمطارصباح الأربعاء، والرياح معتدلة الى نشطة السرعة خاصة على البحر، والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للغبار أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباح الخميس، والبحر مضطرب إلى شديد الإضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.