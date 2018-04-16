يتطلع كل من الجزيرة الإماراتي وضيفه الأهلي السعودي إلى صدارة المجموعة الأولى، عندما يلتقيان غداً الثلاثاء في أبوظبي، ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وضمن الفريقان تأهلهما إلى دور الـ16، بعدما تصدر الأهلي الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة الثاني، على أن تكون مباراتهما حاسمة لتحديد صاحب المركز الأول.

وانتهت مباراة الذهاب في جدة بفوز الأهلي 2-1، لذلك يكفي الأول التعادل لضمان الصدارة، بينما يتوجب على الفريق الإماراتي الفوز بنتيجة 1-0 أو بفارق هدفين ليتقدم على منافسه بفارق المواجهتين المباشرتين.

ويفتقد الجزيرة خدمات حارس مرماه الدولي علي خصيف للإيقاف، وهو يعول على البطولة الآسيوية لانقاذ موسمه، بعدما فقد لقبه في الدوري المحلي وخرج من الدور ربع النهائي للكأس بسقوطه أمام الوحدة 0-3.

من جهته، يأمل الأهلي الاستمرار في الصدارة التي تؤمن له خوض مباراة الإياب في دور الـ16 على أرضه.

كما يتطلع الأهلي، الذي يفتقد لاعبه البرازيلي كلاوديمير دي سوزا للإصابة، لاستمرار تفوقه التاريخي على الجزيرة، إذ فاز عليه في المباريات الأربع التي جمعت بينهما في البطولة الآسيوية.

وأنهى الأهلي موسمه في الدوري السعودي ثانياً، بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال الذي احتفظ بلقبه الخميس الماضي.

ويلتقي في مباراة هامشية، تراكتورسازي تبريز الإيراني الأخير بنقطتين مع الغرافة القطري الثالث بخمس نقاط.