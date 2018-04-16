مشوار ديمبيلي مع برشلونة قد ينتهي قريباً

كانت صفقة خيالية تلك التي أبرمها برشلونة الإسباني مع بروسيا دورتموند الألماني للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، غير أن الأخير لم ينجح في التألقم مع أجواء فريقه الجديد، وإشاعات تروج حول اقتراب مغادرته لكامب نو.

وانتظر الفرنسي عثمان ديمبلي إلى غاية الدقيقة 79 من عمر المباراة، التي فاز فيها فريقه برشلونة على فالنسيا بهدفين لهدف، حتى تمكن من اللعب.

وفور لمس الكرة كان وراء هدف، لم يصنعه لصالح فريقه وإنما دخل لصالح الفريق المنافس، وتسبب ذلك في رفع حدة الجدل الدائر بين أوساط مشجعي برشلونة حول مدى “فشل” مهاجم دورتموند السابق في الاندماج بين صفوف الفريق الكاتالوني.

وفي الحقيقة كان ديبملي سعى إلى مساندة دفاع فريقه، حين قام بفاول ضد لاعب فالنسيا خوسيه غايا في مربع العمليات، وكانت النتيجة أن احتسب حكم المباراة ركلة جزاء وبطاقة صفراء رفعها بوجه المهاجم الفرنسي.

وكما بات معلوماً، قلص القائد داني باريخو الفارق لصالح فالنسيا صاحب المركز الثالث، من ركلة جزاء مرت أسفل مارك-أندريه تير شتيغن، لكن الهدف لم يمنع برشلونة من الصمود في نهاية مثيرة ومن الفوز بنقاط المباراة الكاملة، ليصبح على بعد سبع نقاط من حصد لقبه الـ25 لليغا.

وفرّ ديبملي مباشرة بعد انتهاء المباراة إلى كابينة اللاعبين، وفي اليوم الإثنين نقلت مواقع رياضية عدة أن مشوار ديمبلي في برشلونة اقترب من نهايته، بل حتى آرسنال الإنجليزي أعرب عن اهتمامه بضم اللاعب الذي كلّف برشلونة في أغسطس (آب) الماضي نحو 115 مليون يورو، وفق ما نقله موقع “دون بالون” الإسباني.

وإذا كانت هذه المعلومات لا تزال غير مؤكدة ولا تخرج عن نطاق الإشاعات، فإن موقف ديمبلي الرافض البقاء في دكة البدلاء حقيقة مؤكدة، تماماً مثل تخوفاته من انتقال مواطنه نجم أتلتيكو أنطوان غريزمان إلى البارسا نهاية هذ الموسم، ما ينذر بمنافسة ثنائية من المتوقع أن يحسمها غريزمان لصالحه.

يذكر أن ديمبيلي (20 عاما)، لعب منذ انتقاله إلى الدوري الإسباني 18 مباراة، بمعدل 860 دقيقة.

وتحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي لم يتجاوز دور لاعب احتياط، كما أنه لم يحرز سوى هدف واحد فقط بقميص برشلونة.