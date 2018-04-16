شاهد بالفيديو | فيل غاضب يهاجم السياح خلال رحلة سفاري

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة هجوم فيل غاضب على السياح في حديقة كروجر الوطنية، التي تقع في جنوب أفريقيا.

ويرصد الفيديو توجه الفيل مباشرة إلى حشد من السياح، وتمكن الدليل السياحي للمجموعة من إيقافه في الوقت المناسب، حيث قام برفع يده والنطق بكلمة معينة أدت إلى تراجع الفيل إلى الوراء، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال الدليل السياحي إن الفيل حاول مهاجمة مجموعة من السياح ثلاث مرات على الأقل، ولكن في كل مرة استطاع إيقافه من خلال ترديده بعض الكلمات ورفع اليد للأعلى.