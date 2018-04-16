دراسة: كبار السن يسعون أيضاً إلى تغيير العالم

وقال المدير التنفيذي لموقع “بيزنس إنسايدر” ديدييه ألزينجا : “أنه يريد أن يرى ما إذا كان بإمكانه كشف زيف بعض الروايات السائدة حول الموظفين من جيل الألفية، وخاصة الفكرة القائلة بأن العمال والموظفين الأصغر سنا يريدون مزيدا من الاستقلالية ومزيدا من الأهداف مقارنة بالأكبر سنا”.

وقال ألزينجا: لقد فاجأني ذلك بكل تأكيد، فليس الشباب وحدهم من يريدون إحداث فارق في العالم، لكن كبار السن يريدون ذلك أيضا ،وطلب الاستبيان، الذي جمع ردودا من نحو 500 ألف موظف في 750 شركة، من المشاركين الإجابة عن أسئلة حول “عوامل الجذب” أو العوامل المهمة بالنسبة لهم في ما يتعلق بالوظيفة.

وأشار الموظفون، من جميع الفئات العمرية، إلى أن الثقة في قيادة الشركة والقدرة على توفير تطوير شخصي شيء مهم. لكن عندما اختلفت الاستجابات، وجد الاستطلاع، أن الرغبة في أن تسمح الوظيفة بإضافة تأثير إيجابي، لم تكون ضمن رغبات أي فئة عمرية أخرى بخلاف الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 55-64 عاما.

ويرجع ألزينجا ذلك إلى أن العمال الأكبر سنا قد يكونوا محبطين من إمكانية كسب كثير من المال، وبدلا من ذلك يريدون التركيز على عمل له هدف ومعنى.