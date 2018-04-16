شاهد بالصور | سيانا .. عمارة وحياة مثل العصور القديمة

هل شاهدت أفلام تتناول الحياة في مدينة روما، عاصمة الأمبراطورية الرومانية القديمة، ولاحظت الحياة فيها، ما بين السادات الذين يرتدون الحرير ويجلسون في السرادقات يشاهدون مباريات المبارزة وسباق الخيول والعروض في الميادين العامة، أمامك فرصة لرؤية ذلك من جديد في مدينة سيانا الإيطالية.

تعرف مدينة سيينا الإيطالية حول العالم بفاعلية سنوية تحمل اسم “باليو دي سيينا” أو “سباق سيينا” حيث يخرج أهالي المدينة في أزياء الموروثة، ويعيدون تمثيل تاريخ بلدهم، من أثرياء يجلسون في السرادقات ومحاربين يمسكون بالسيوف والرماح التقليدية ومتسابقو الخيول، ليتجمعوا في ساحة ديل كامبو، الكبير في المدينة.

توضح صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن المشهد يعيدنا تماما إلى العصور القديمة، فمعمار المدينة يعود إلى العصور السابقة، وكأنه ديكور حقيقي لهذه الاستعراضات، كما يحتفظ الأهالي بأزياء مصممة خصيصا لمثل هذه العروض.

تتابع الصحيفة بالقول أن هذا الاحتفال الذي يعقد مرتين سنويا هو مدوي وصاخب جدا، إذ أن أكثر من 10 آلاف شخص يشاركون فيه وسيينا هي مدينة واقعة في إقليم توسكاني بوسط إيطاليا، وهي مدينة مذهلة بسبب قلاعها الموروثة منذ العصور القديمة والوسطى.

في وسط المدينة تقع ساحة ديل كومبو، وهي ساحة شاسعة جدا تطل على صالة بالازو بوبليكو ذات التصميم القديم المذهل وتضم المدينة أيضا 17 ضاحية تاريخية تتفرع من وسط المدينة إلى خارجها.

أحد العلامات المميزة في مدينة سيينا، أيضا هو حب الأهالي الاحتفاظ بهذا التاريخ، وصناعة علم خاص لكل أسرة والتي يتم تعليقها على المنازل في الخارج.