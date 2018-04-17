ألعاب نارية تنفجر فجأة في سيارة متوقفة عند إشارة مرورية
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-04-17 في 8:34 ص /
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