جوجل تطلق ميزة الاتصال اللاسلكي في السيارات مع تطبيق أندرويد أوتو

أطلقت شركة جوجل أخيرًا وبعد طول انتظار إمكانية تشغيل تطبيق أندرويد أوتو بالسيارة عبر ميزة الاتصال اللاسلكي دون الحاجة إلى توصيل كابلات بين الهاتف المحمول وشاشة السيارة. وللاستفادة من ميزة الاتصال اللاسلكي، يجب أن تحتوي السيارة على وحدة تشغيل متوافقة بالسيارة كما تعمل هذه الخاصية حتى الآن فقط مع هواتف بيكسل ونيكسوس.

كان من الممكن للمستخدمين من قبل توصيل الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام أندرويد بالوحدة المخصصة في السيارة من خلال كابل التوصيل للاستمتاع بكل الميزات التي يوفرها تطبيق أندرويد أوتو. وهو الأمر الذي انتقده الكثيرون في عصر الاتصالات اللاسلكية. ويتيح التطبيق للمستخدم تشغيل كل محتويات هاتفه على شاشة السيارة بما فيها إمكانية الاتصال والرد على المكالمات واستخدام خرائط جوجل أو تشغيل الملفات الصوتية أو إرسائل الرسائل عبر الأوامر الصوتية.

أما الآن ومع ميزة الاتصال اللاسلكي الجديدة، فإذا كنت تستعمل أحد أنواع الهواتف المحمولة بيكسل أو بيكسل إكس إل أو بيكسل 2 أو بيكسل 2 إكس إل أو نيكسوس 5 إكس أو نيكسوس 6P، فيمكنك القيام بكل شيء لاسلكيًا وتلقائيًا بمجرد تشغيل السيارة، بل ويمكنك حتى ترك الهاتف المحمول في جيبك أو حقيبتك.

هذا ولا تدعم حاليًا وحدات التشغيل بالسيارات الخاصية الجديدة سوى تلك وحدات التشغيل التي تقدمها شركتي كينوود وJVC ومن المتوقع أن تتوالى باقي الشركات في دعم الاتصال اللاسلكي. كذلك أعلنت جوجل أن الميزة تم تمكينها فقط في أمريكا الشمالية حتى الآن.

ربما نتعرف على المزيد من التفاصيل في مؤتمر جوجل للمطورين المزمع عقده في شهر مايو المقبل، والذي قد تقدم فيه جوجل المزيد حول خططها لأنظمة الترفيه بالسيارات. ويمكن حاليًا للمستخدمين الذين لا تتوافق وحدات التشغيل والعرض بسياراتهم مع الميزة الجديدة تحميل تطبيق أندرويد أوتو للاستفادة منه بصفته تطبيقًا مفيدًا دون الاستفادة من ميزة الاتصال اللاسلكي.

وعلى الرغم من أن أثر الميزة الجديدة سيُعد محدودًا حتى الآن نظرًا لنطاق الهواتف المحدود التي تدعمها ولتوافق عدد محدود من وحدات التشغيل والعرض بالسيارات معها، إلا أنها خطوة جيدة على الطريق بل وبداية ضرورية في عصر الاتصالات اللاسلكية المتسعة.