اتحاد القوى يعتمد مقترحات الأندية وتعديل موعد الكأس

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى مقترحات اللجنة الفنية ومدربي الأندية، خلال اجتماع أندية شباب الأهلي دبي والنصر وخورفكان والإمارات، والتي كان قد تم عرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي.

وكان المجلس قد عقد اجتماعه الدوري برئاسة المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس المجلس، وبحضور كل من صالح محمد حسن الأمين العام وعلي بن زايد وسحر أحمد العوبد وراشد الجربي وراشد الجاري وعلي النيادي أعضاء المجلس.

تم تعديل موعد إقامة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى يومي الجمعة والسبت الموافقين 11 و12 مايو المقبل بملاعب أصحاب الهمم بمدينة العين والاتفاق على عقد اجتماع فني يسبق البطولة، بحضور ممثلي جميع الأندية لتثبيت أسماء المشاركين ومسابقاتهم.

وأكد المجلس على الأعضاء أنه لا يجوز التصريح لوسائل الإعلام بما يدور في جميع المناقشات ووجهات النظر الخاصة بجميع الأعضاء بالاجتماعات، عدا ما يصدر عن أمانة سر الاتحاد رسمياً، وأن التصريح بهذا يعد مخالفاً للوائح، وسيتم مخاطبة الهيئة العامة للرياضة وقتها بهذه التجاوزات.

وقرر المجلس الإبقاء على جدول مستويات الأداء لمرحلة الرجال كما هي وتكليف اللجنة الفنية بإعادة النظر وتعديل المستويات لمرحلة الشباب مع إلغاء المستويات في مرحلتي الناشئين والأشبال، واحتساب النتائج «1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9» وتسهيل مهمة مشاركة الأندية في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية على نفقتهم، والتنسيق مع الاتحاد لاتخاذ كافة الإجراءات .

وأشار المجلس إلى ضرورة مراعاة التقيد باللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، بحيث إذا شارك اللاعب في مسابقتي مضمار يجب أن تكون إحداهما أقل من 400 متر عدواً، وتستثنى مسابقات التتابع واعتماد خطة نشاط الموسم قبل وقت كاف وعدم المساس بها إلا في حالة الظروف القصوى أو خدمة لمنتخباتنا الوطنية.