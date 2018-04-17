سحب وتعليق أدوية مضادة ومقاومة للجراثيم

قررت دائرة الصحة في أبوظبي سحب جميع التشغيلات بكافة التراكيز من أسواق إمارة أبوظبي لمنتجات SUSPENSION megamox powder for، والتي تستخدم كمضاد حيوي واسع المفعول، ومصنع من قبل شركة الجزيرة للصناعات الدوائية.

ويأتي هذا الإجراء بناء على نتائج التحاليل الصادرة من مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث تم فحص بعض العينات لمختلف التراكيز من هذه المنتجات ضمن المراقبة بعد التسويق، وتبين أنها تحتوي على كمية اموكسيسللين (المادة الفعالة)، خارج النطاق المسموح به للمادة الفعالة، وقد قررت الوزارة تعليق تسجيل المنتجات بكافة التراكيز إلى أن يتم الانتهاء من التحقق من جودتها.

وطلبت الدائرة في تعميم صادر إلى جميع منشآت الرعاية الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية، من الوكيل المعتمد السحب الفوري لجميع التشغيلات بكافة التراكيز من الأسواق، وأن يتوقف مديرو الصيدليات عن صرف المنتجات المذكورة أعلاه وإعادتها للمورد، والإبلاغ عن حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات المذكورة إلى برنامج اليقظة الدوائية.

وفي تعميم آخر قررت دائرة الصحة سحب تشغيلتين من منتجات Amoclan powder for oral suspension، والذي يستخدم كمضاد حيوي مقاوم للجراثيم، ومصنع من قبل شركة الحكمة للصناعات الدوائية في الأردن.

يأتي هذا القرار بناء على نتائج التحاليل الصادرة من مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث قام بفحص بعض العينات للمنتجات المذكورة ضمن المراقبة لما بعد التسويق، وتبين أنها تحتوي على كمية اموكسيسللين (المادة الفعالة)، خارج النطاق المسموح به للمادة الفعالة، علماً بأن المنتجين المذكورين مسجلان لدى وزارة الصحة بدولة الإمارات.

وطلبت دائرة الصحة من جميع المنشآت وممارسي الرعاية الصحية من الوكيل المعتمد «الحياة فارماسيوتيكالز» سحب التشغيلتين المتأثرتين من أسواق الإمارة وهما، amoclan fort 312 mg/5ml برقم تشغيلة (6934)، وamoclan156 mg/5ml برقم تشغيلة (7349)، واستبدالهما بتشغيلات أخرى سليمة، وأن يتوقف مديرو الصيدليات عن صرف التشغيلتين المتأثرتين وإعادتهما للمورد، والإبلاغ عن حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجين إلى برنامج اليقظة الدوائية.