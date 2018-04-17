الشارقة: خليجية تستنجد بالشرطة من سحر خادماتها

استنجدت سيدة خليجية الجنسية بالشرطة بعد عثورها على قصاصات ورقية تحتوي على رموز وكتابات غريبة تكشف أن الخادمات الثلاث اللواتي يعملن لديها في المنزل يمارسن أعمال السحر والشعوذة على العائلة.

وبحضور أفراد الشرطة إلى المنزل وتفتيش الغرفة التي تقطن فيها تم العثور على مشغولات ذهبية ومشروبات كحولية بحوزتهم وعليه تم توجيه اتهام بالسرقة وحيازة مشروبات كحولية في غير الأحوال المصرح بها.

ونظرت محكمة جنايات الشارقة الواقعة في جلستها التي عقدت صباح امس برئاسة القاضي محمود ابكر الذي استمع إلى أقوال المجني عليها التي أبت عند استدعائها للإدلاء بأقوالها الدخول خوفا على نفسها من الخادمات اللواتي تم جلبهن من محبسهن للمثول أمام الهيئة القضائية، وقالت إنها تخشى من سحرهن، وبعد أن استجمعت شجاعتها دخلت وحلفت اليمين وقالت إنها اتصلت بالشرطة لأنها عثرت على مواد وتميمات سحرية واستشعرت أن الخادمات يقمن بعمل سحر لها.

المتهمات أنكرن ما جاء في أقوال الشاكية فيما قالت المتهمة الثانية إن المشغولات الذهبية تعود لها واشترتها من مالها ولا تعود لربة المنزل، وعليه تم حجز القضية للحكم.