بلدية دبي: الأولوية للمواطنين في معارض سوق الأثاث الجديد

تمنح بلدية دبي الأولوية في تأجير معارض سوق الأثاث الجديد للمواطنين أصحاب المشاريع النوعية في هذا المجال.

وأفاد مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام في البلدية أحمد عبدالكريم، بأن وكلاء شركات عالمية معروفة في مجال الأثاث يقدمون نوعية مميزة من المواد، ومن ثم ستكون لهم الأفضلية في السوق الجديد.

وأكد العمل على استقطاب شركات عالمية ليس لها فروع في دبي، وأخرى لديها فروع، بهدف طرح نوعية جديدة من البضائع، وتعزيز سوق الأثاث في الإمارة.

وحسب عبدالكريم، لا تهدف بلدية دبي من إنشاء أسواق متخصصة مثل سوق الأثاث، إلى منافسة القطاع الخاص والأسواق التخصصية المشابهة، في إشارة إلى سوق التنين، وإنما ترمي إلى دعم الأسواق التخصصية وتوفير كل الخيارات للعملاء.

ولفت إلى أن سوق الأثاث الجديد سيكون أحد أكبر الأسواق التخصصية في الإمارة، إذ يتكون من ستة «بلوكات» مخصصة لأنشطة بيع وشراء الأثاث المستعمل، وأدوات المطبخ والأواني.

ويوفر السوق فرصة حقيقية لتجار الأثاث الجديد أو المستعمل، ووجهة متكاملة لتلبية احتياجات العملاء، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة دبي في صدارة قطاع التجارة.