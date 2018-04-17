إريكسين ضمن مخططات برشلونة في الموسم الجديد

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة وضع الدنماركي كريستيان إريكسين صانع ألعاب توتنهام الإنجليزي ضمن اهتماماته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.وقال وكيل أعمال الدنماركي كريستيان إريكسين لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، أنه سعيد عندما يرى لاعبه محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

وتألق كريستيان إريكسين مع توتنهام في المواسم الأخيرة، الأمر الذي جعله أحد أفضل صناع اللعب في أوروبا وهدف العديد من الأندية الأوروبية على شاكلة ريال مدريد وبرشلونة.

وأشار السيد مايكل سكوتس وكيل أعمال الدنماركي كريستيان إريكسين صانع ألعاب توتنهام الإنجليزي، أن موكله تحت أعين المدرب البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وتحدث مايكل سكوتس أنه لا يحب الرد على الشائعات، ولكن عندما يتم ذكر ريال مدريد ومانشستر يونايتد يجب أن يكون هناك اهتمام ورد.

وأكد مايكل سكوتس أن هناك العديد من الأندية المهتمة بوكيله كريستيان إريكسين وتريد ضمه من توتنهام وأنها أندية كبيرة في أوروبا ولكن لن يستطيع ذكر أى شئ في الوقت الحالي.

وأشار مايكل سكوتس أن كريستيان إريكسين دائماً ما يكون محط أنظار الأندية الكبرى منذ الصغر عندما كان عمره 14 سنة.

وذكر مايكل سكوتس أن أندية تشيلسي، برشلونة وريال مدريد كانت تتابع إريكسين منذ أن كان عمره 14 عاماً مروراً بفترته مع اياكس والآن مع توتننام الإنجليزي.