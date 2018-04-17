مساجد كوالالمبور

تضم كوالالمبور العديد من المساجد المذهلة ذات تصاميم تجمع ما بين الحداثة والتقليد.

يوضح موقع “ترافلينج هيستوري” المعني بالسفر أن المساجد تشكل جزء هام من حياة الماليزيين، فهو مكان ليس فقط للعبادة ولكن للحصول على الراحة النفسية والنقاء الذهني.

يتابع الموقع بالقول أنه على مر العصور أعطت السلطات والجمعيات في ماليزيا اهتماما كبيرا لبناء المساجد الضخمة والمذهلة.

يوضح الموقع أنه إلى جانب الشواطئ الجميلة والغابات المطيرة المعروفة في ماليزيا، فإن هذه الدولة تضم أجمل المساجد في العالم، ذات تصميمات بديعة تعكس الاهتمام الكبير بدور العبادة في هذه الدولة.

ماليزيا أيضا تضم ظاهرة مختلفة، وهي بناء ما يعرف بالمساجد العائمة، وهي مساجد ضخمة ومذهلة تبنى على حافة الأنهار والبحار، مما يكسبها منظرا بديعا، مثل مسجد مالاكا ستريت، المبني على جزيرت مالكا، وهو مسجد معروف بأسلوبه الشرق أوسطي والعمارة الماليزية.

المسجد العائم الآخر هو مسجد بوترا، في بوتراجاي، ويقع بالقرب من مكتب رئيس الوزراء، ويتسع لـ 15 آلف مصلي.

وهناك أيضا “المسجد العائم” في تيرنجانو، وهو مثل اسمه، مسجد عائم ملون بالأبيض، ويضم عمارة حديثة مطرزة بالفسيفساء.

من أهم المساجد في ماليزيا، يظهر “المسجد الحديدي” والذي يعد ثاني أهم مسجد في ماليزيا بعد مسجد بوترا، ويتسع لـ 24 آلف مصلي.

وهناك أيضا مسجد نيجارا، أو المسجد الوطني لماليزيا، وهو واحد من أهم الطرازات المعمارية هناك، بني على شكل شمسية باللون الأبيض، ويتسع لـ 15 آلف مصلي.