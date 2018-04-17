“الوطني للأرصاد” يحذر من استمرار اضطراب البحر وتدني مستوى الرؤية

أكد المركز الوطني للأرصاد على تحذيراته السابقة لمستخدمي الطرق وقائدي المركبات بتوخي الحذر نظراً لتدني مدى الرؤية الأفقية.

واوضح المركز في بيان أصدره اليوم ان مدى الرؤية الأفقية يمكن ان يتدنى لأقل من 2000 متر أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة وذلك بسبب الرياح نشطة السرعة المثيرة للغبار حتى الساعة 6 مساء اليوم.

كما أكد المركز على تحذيراته السابقة لمرتادي البحر في الخليج العربي حيث أنه لا يزال مضطربا.

وأوضح في بيان ان ارتفاع الموج في عمق مياه الخليج العربي من 4 – 6 وقد يصل إلى 7 أقدام وذلك حتى الساعة 6 مساء اليوم.