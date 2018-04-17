بلدية دبي تنتهي من تنفيذ مشروع سوق الأثاث والأواني المنزلية

أنهت إدارة المشاريع العامة ببلدية دبي تنفيذ مشروع سوق الأثاث والأواني المنزلية بكلفة 77 مليون درهم والذي يعد من المشاريع الرائدة في إمارة دبي والتي تمتاز بتطبيق معايير المباني الخضراء بنسبة 100% ، ويأتي المشروع تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه للحفاظ على موارد الدولة وبناء اقتصاد أخضر وإنشاء مدينة مستدامة بيئياً، وسعياً من البلدية لتطبيق أرقى معايير الجودة والتميز.

وأوضح المهندس مروان المحمد مدير إدارة المشاريع العامة ببلدية دبي بأن سوق الأثاث والأواني المنزلية يقع في منطقة ند الشبا الثالثة شاغلاً أرضاً بمساحة 17 هكتار تقريباً ويعتبر سوقاً شاملاً لتجارة وبيع الأثاث والأواني المنزلية بحيث يشكل منطقة تجميع لهذا النوع من التجارة في مكان واحد مما يؤدي إلى خلق سوق تنافسية ممتازة مقارنة مع ما هو موجود على الصعيد المحلي والخليجي وحتى العالمي من خلال شمولية وتنوع الخدمات الموجودة في السوق.

وأضاف مدير إدارة المشاريع العامة أن المشروع يتكون من 120 محل تجاري موزع على 6 بلوكات يحتوي كلٌ منها على 20 محل تجاري إضافةً إلى الخدمات العامة الملحقة من مطاعم ودورات مياه وعدد 714 موقف سيارات للزوار و 114 موقف للشاحنات.

وذكر أن المشروع يحتوي على المرافق والخدمات العامة الأخرى كالطرق والمساحات المظللة للعرض الخارجي في المهرجانات المحلية والدولية مع وجود مساحات خضراء وخدمات عامة. هذا وتقدر مساحة البناء الإجمالية للمشروع 288000 قدم مربع ويهدف إلى جمع معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية المستعملة والأواني المنزلية في موقع واحد بدلاً من انتشارها العشوائي غير المنظم مما يصعب على الجمهور وشركات إعادة التصدير عملية الشراء والبحث عن المناسب والتنقل بين أكثر من منطقة. علماً بأنه جاري تسليم المشروع للجهة المستفيدة ببلدية دبي بهدف تشغيله.