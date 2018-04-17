“المحترفين” تعقد ورشة عمل المبادرات الفنية 19 أبريل الجاري

تعقد لجنة دوري المحترفين ورشة عمل المبادرات التطويرية الفنية للموسم الرياضي المقبل، وذلك يوم الخميس الموافق 19 أبريل الجاري بفندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي بدبي، ويشارك في الورشة عدد من خبراء اللعبة، إضافة الفنيين من الأندية المحترفة والمدربين والاداريين بالفرق المختلفة.



وكانت لجنة دوري المحترفين قد شكلت فريق عمل المبادرات الفنية التطويرية والمكون من أعضاء اللجنة الفنية للجنة دوري المحترفين، إضافة إلى عدد من خبراء لعبة كرة القدم المتابعين لدوري الخليج العربي من داخل وخارج الدولة، وهم: زبير بية، علاء مدكور، سليم عبد الرحمن ورياض الذوادي.



وتنطلق الورشة في الحادية عشر صباحاً، حيث تبدأ الجلسة الأولى بمراجعة المبادرات الفنية التي تم تطبيقها في الموسم الحالي وتقييمها، وتشمل مبادرات: مسابقة دوري الخليج العربي للرديف، زمن اللعب الفعلي، اللاعب المقيم، أكاديميات كرة القدم، إنشاء هيئة الاعتراض على قرار الحكم ومبادرة عدد اللاعبين الأجانب المسجلين في الفريق الأول.



وفي الجزء الثاني من الورشة ستتم مناقشة المبادرات التي تعتزم اللجنة تنفيذها في الموسم المقبل، ومن بينها عدد الإنذارات الخاصة بمسابقة دوري الخليج العربي والتي يترتب عليها إيقاف اللاعب، نظام مسابقة كأس الخليج العربي وفترة التوقف خلال كأس آسيا، عدد اللاعبين المسجلين بقائمة المباراة، وآلية تسجيل ومشاركة اللاعبين الصغار في مسابقات اللجنة المختلفة.



وتأتي هذه الورشة ضمن مساعي لجنة دوري المحترفين لتطوير مسابقاتها بالاستعانة بآراء وملاحظات خبراء اللعبة، وإشراك الأندية، لتحقيق التطور المنشود في نظام المسابقات، وصولاً لتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في تنظيم المسابقات.