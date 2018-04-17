دفاع مدني عجمان يخمد حريقاً مستودع سكراب

بواسطة / بتاريخ 2018-04-17 في 3:14 م /
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تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان من إخماد حريق مستودع سكراب ومخلفات المواد البلاستيكية من دون تسجيل إصابات بشرية في منطقة الصناعية الجديدة.

وأفاد الرائد مروان يوسف الشامسي ضابط مركز الإدارة، أن منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان تلقت بلاغاً في تمام الساعة 13:39 ظهر اليوم يفيد باشتعال النيران في مستودع سكراب بالمنطقة الصناعية الجديدة، وعلى الفور هرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع اندلاع النيران، بالإضافة سيارات  الدعم أمان من شرطة عجمان.

وأشار الشامسي إلى أنه بعد السيطرة على النيران بشكل كامل، جرت عملية تبريد موقع الحريق، ومن ثم تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات والكشف عن أسباب اندلاع النيران.

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