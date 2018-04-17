الباراغواي تمنح التأشيرة لمواطني الإمارات عند الوصول إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات الحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية الباراغواي فور وصولهم في المطار.

وقال سعادة السفير أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن الوزارة تسلمت مذكرة دبلوماسية من سفارة جمهورية الباراغواي تتضمن قرار حكومة الباراغواي الذي ينص على منح مواطني دولة الإمارات التأشيرة عند الوصول إلى أراضيها بغرض السياحة لمدة لا تتجاوز 30 يوما حيث تبلغ رسوم التأشيرة 100 دولار أمريكي يتم دفعها في المطار عند الوصول.

وأوضح أن هذه المبادرة من حكومة جمهورية الباراغواي تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات وتؤكد تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.