بلدية مدينة أبوظبي تستعرض منظومة رائدة من مشاريع البنية التحتية والأسواق

تشارك بلدية مدينة أبوظبي ضمن منصة دائرة التخطيط العمراني والبلديات في الدورة الحالية لمعرض سيتي سكيب 2018، وتستعرض العديد من مشاريع البنية التحتية والمرافق المجتمعية والخدمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتأكيد ريادة أبوظبي في تحقيق معدلات نمو وتطور مرتفعة تشكل مثالاً مشرفاً على رؤية القيادة الرشيدة وعزمها على توطيد أركان التنمية المستدامة وإيجاد السبل الكفيلة بإسعاد المجتمع ورفاهيته.

من جانبه أكد سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن مشاركة البلدية في معرض سيتي سكيب يستهدف في المقام الأول اطلاع المجتمع على رؤية البلدية وأهدافها ومشاريعها، واستعراض المشاريع التي شكلت في مجموعها نقلة نوعية وارتقاءً واضحاً في الخدمات والمرافق والبنى التحتية التي ساهمت في دفع عجلة التنمية في أبوظبي بشكل ملحوظ.

وأضاف سعادته: معرض سيتي سكيب – بعد النجاحات التي حققها خلال دوراته السابقة – يعد ملتقى عالميا تميز في استقطاب التجارب الرائدة في شتى مشاريع التنمية الشاملة، مشيراً أن حرص البلدية على التفاعل مع هذه الأحداث والمناسبات المهمة والمؤتمرات والمعارض يأتي تجسيدا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتنفيذ خطط ومشاريع التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، وضمن إطار رؤية البلدية لإيجاد المرافق الترفيهية والخدمية العصرية والحضارية التي تتيح لسكان المدينة إيجاد البدائل المتنوعة من الأماكن الترفيهية وتحقيق أعلى معايير رغد العيش وأسباب الحياة المزدهرة، ولتدعم حضور أبوظبي بصفتها منطقة جذب سياحي وترفيهي واقتصادي وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية.

وأشار سعادته أن مشاركة البلدية في الدورة الحالية من سيتي سكيب تتميز بطرح العديد من المشاريع المميزة ومن ضمنها الأسواق المجتمعية الحديثة في ضواحي العاصمة أبوظبي، ومشروع محطات الخدمة في كل من الشهامة والرحبة والوثبة والفلاح، كما تتيح البلدية من خلال منصة الدائرة تقديم خدمة تسجيل الوحدات العقارية خلال أيام المعرض وفقاً لأبسط الإجراءات وأسرعها على الإطلاق.

سوقان مجتمعيان في النهضة والسمحة

تطلع البلدية مرتادي المعرض على مشاريعها، حيث وقعت هذا العام 2018 اتفاقية مساطحة بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة سوقين مجتمعيين في كل من مدينتي النهضة العسكرية، والسمحة، تتولى بموجبها شركة من القطاع الخاص تصميم وبناء وتشغيل واستثمار المشروعين .

وأشارت البلدية أن السوق المجتمعي في منطقة النهضة العسكرية يمتد على أرض مساحتها أكثر من 19 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة الطابقية للسوق حوالي 12 ألف مترا مربعا، وبتكلفة تقديرية تبلغ (47,2) مليون درهم، وتمتد فترة إنجاز السوق سنتين ابتداء من توقيع الاتفاقية.

أما السوق الثاني (سوق السمحة) فتبلغ المساحة الطابقية للمشروع (10,432) مترا مربعا، وبتكلفة تصل إلى (39,7) مليون درهم، ويتوقع إنجاز السوق بعد سنتين من توقيع الاتفاقية.

وأكدت البلدية أن هذين المشروعين يندرجان ضمن فكرة ( 3 في 1) والمتمثلة في توفير محلات للتجزئة ومرافق مجتمعية ومرافق خدمات حكومية للمجتمعات، والأحياء السكنية والشركاء الاستراتيجيين، وبما يحقق تطلعات البلدية لخدمة المتعاملين في الأحياء والمناطق السكنية في البر الرئيس وجزيرة أبوظبي.

محطات الخدمة في الوثبة والرحبة والشهامة والفلاح

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد وقعت في يناير من العام الحالي 2018 اتفاقية وعددا من العقود مع شركات التطوير والاستثمار العقاري تضمنت اتفاقية لإنشاء وبناء وتشغيل أربع محطات لخدمة الأحياء السكنية في كل من الوثبة والرحبة والشهامة، والفلاح، حيث تعمل بلدية مدينة أبوظبي على تطوير عدد من محطات خدمة الأحياء السكنية لتغطي مناطق البر الرئيس، ويتم تطويرها وتشغيلها عن طريق القطاع الخاص، وستقدم محطات الخدمة مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل (النجارة، خدمات إصلاح الأدوات المنزلية، خدمات السباكة والكهرباء والتكييف، تجارة الإطارات وقطع غيار السيارات، خدمات إصلاح السيارات وغسيلها ،الخ .. ) ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها خلال أقل من ثلاث سنوات.

وتبلغ تكلفة محطة الوثبة للخدمة 16,5 مليون درهم، ومحطة الرحبة 16,5 مليون درهم، ومحطة الشهامة 16,5 درهم ، وأخيرا محطة الفلاح بتكلفة تقديرية تصل إلى 18,8 مليون درهم.

وتصل مساحة الأرض لمحطات الرحبة، والوثبة، والشهامة والفلاح مجتمعةً إلى 19996 مترا مربعا، والمساحة الطابقية في محطة الرحبة 5550 مترا مربعا، وفي محطة الوثبة 5570 مترا مربعا، وفي محطة الشهامة 5570 مترا مربعا، وفي محطة الفلاح 4999 مترا مربعا.

خدمات التسجيل العقاري

وتتيح بلدية مدينة أبوظبي عبر منصة الدائرة وعلى امتداد أيام معرض ستي سكيب خدمة تسجيل الوحدات العقارية، مشيرة أن إجراءات التسجيل تتم من خلال قيام المطور بإرسال عقد البيع المبدئي موقعاً ومعتمداً من المطور والمستثمر إلى الموظف المختص الذي يقوم بمراجعة عقد البيع والوثائق الشخصية وتحصيل الرسم البلدي ومن ثم اعتماد تسجيل الوحدة في السجل العقاري الأولي، وإصدار شهادة تفيد بتسجيل الوحدة العقارية المباعة على المخطط للمستثمر في السجل العقاري الأولي.

وأِشارت البلدية أن هذه الخدمة متوافرة فقط للمطورين المسجلين وللمشاريع المسجلة في سجل التطوير العقاري في بلدية مدينة أبوظبي والذين استوفوا الحصول على كافة التراخيص اللازمة للإعلان والبيع والعرض من خلال منصة تسويق عقاري، والمطورين الذين لم يخالفوا أي إجراء من إجراءات قانون التنظيم العقاري في إمارة أبوظبي في المشاريع المراد بيعها في المعرض.

ويمكن للمطورين إرسال عقد المبايعة الأولي المبرم بينهم وبين المشترين إلى كاونتر بلدية مدينة أبوظبي في معرض سيتي سكيب ويتحمل المطور صحة كافة المعلومات المقدمة إلى البلدية، ويقوم موظف بلدية مدينة أبوظبي بالإجراء سالف الذكر وإصدار الشهادة بعد سداد الرسم.

وأكدت البلدية أن تسجيل الوحدات العقارية يعود بفوائد كثيرة منها على سبيل المثال دعم المطورين والسوق العقارية في إمارة أبوظبي، وتعزيز ثقة المستثمرين بالمطورين العقاريين والمشاريع العقارية في مدينة أبوظبي بانتهاج مبدأ الشفافية، موضحة أن الرسم المالي المقرر للوحدات المباعة على المخطط هي 2 % من قيمة العقار.