محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين سيف سعيد غباش وكيلاً لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي

بواسطة / بتاريخ 2018-04-17 في 6:03 م /
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أصدر صاحب السمو الشيح محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي قراراً بتعيين سيف سعيد غباش وكيلاً لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي .

 

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