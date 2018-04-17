محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين سيف سعيد غباش وكيلاً لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-04-17 في 6:03 م /
أصدر صاحب السمو الشيح محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي قراراً بتعيين سيف سعيد غباش وكيلاً لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي .
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