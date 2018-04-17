676 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 64 مليون في “الخوانيج”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 676 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 125 مبايعة بقيمة 302 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضى بقيمة 180 مليون درهم و 97 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 122 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64 مليون درهم فى منطقة الخوانيج الأولى تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة.

و قد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة فى الثنيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة الخيران الأولى.

و قد تصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 2 بتسجيلها9 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة فى المركاض بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 374 مليون درهم منها 17 رهونات أراضى بقيمة 338 مليون درهم و 36 رهونات فلل وشقق بقيمة 36 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 255 مليون درهم وأخرى فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 40 مليون درهم.