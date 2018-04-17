دبي| دائرة التنمية الاقتصادية تعتمد الذكاء الاصطناعي بمشروع “دبي 3i”

شارك دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في مبادرة “دبي 10X” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات بهدف تعزيز أداء جميع الجهات الحكومية في الإمارة بأن تطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات لتصبح دبي نموذجاً متكاملاً لمدن المستقبل.

وتشارك اقتصادية دبي في مبادرة “دبي 10X”من خلال مشروع “دبي 3i” الذي يهدف إلى إيجاد وإنشاء إطار تنظيمي مستقبلي لقطاع صناعي ذكي ومبتكر، ويعمل على تجهيز نطاق عمل حكومي حديث خارج الإطار التقليدي للقطاع الصناعي من خلال توفير بيانات محدثة عن الفرص الصناعية من ناحية الأراضي المتوافرة، وحلول الطباعة ثلاثية الأبعاد المرخصة والتي يمكن استخدامها، وحلول تقليل العمالة واستخدام التكنولوجيا، وفرص تكامل مع مقدمي الخدمات والحلول الصناعية الحديثة التي تتكامل بدورها مع الخدمات الحكومية ويتم توفيرها تحت مظلة واحدة لمزاولي العمل الصناعي والمتقدمين له ما شأنه تطوير القطاع الصناعي في الإمارة ورفده بالعديد من الحلول الداعمة لنموه، فضلاً عن العمل على تهيئة الإمارة لتكون حاضنة لجميع الصناعات الحديثة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الشباب، بالإضافة إلى المصدرين.

ومن المقرر أن يجعل مشروع “دبي 3i” الإمارة بيئة حاضنة للشركات والصناعات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وذلك لتحقيق أهداف مبادرة “دبي 10X” واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وقال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: “دبي تسابق الزمن في جميع ما تطرحه، ومن خلال مبادرة “دبي 3i” قمنا بوضع أهداف استراتيجية وعملية متنوعة من أجل المساهمة في بناء قطاع صناعي حديث ومبتكر لدبي استعداداً للسنوات العشر المقبلة لنكون أحد صناع مستقبل دبي للذكاء الاصطناعي والصناعة المستقبلية بدلا من دائرة حكومية روتينية. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في التركيز على ايجاد بيئة حكومية مستقبلية ملائمة لصناعات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والصناعة الذكية”

وأضاف: “نحن لا نتعامل مع التحديات على أنها تحديات بل نحاول أن نجد الفرص من خلالها للتواصل وإيجاد الحلول المناسبة لجمهور المتعاملين لدينا، ونعمل في اقتصادية دبي على تبني وتحديث الاستراتيجيات التي نعمل وفقها واستحدثنا مهام مؤسسة دبي لتنمية الصادرات لتكون معنية بالقطاع الصناعي عبر هذه المبادرة تقوم على تطويره وتلبية احتياجات المنتسبين الحاليين والمستقبليين من خلال ما ستقدمه من خدمات بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية”.

وتابع سعادته: “بالنظر لأحد أهم أهداف مبادرة”دبي 10X” بشكل عام نجد أن المحور الرئيس هو الإنسان، ومن خلال مبادرة “دبي 3i”، الإنسان هو المتعامل معنا والموظف الداخلي، فالانعكاس على الفرد “صاحب المنشأة الصناعية” سيكون كبير كون أننا لا نحاول فقط اختصار زمن معين بل نغير المفهوم التقليدي لتقديم الخدمة نحو توفير حلول له، بالإضافة أننا نغير مفهوم الفرد الحكومي “الموظف” من موظف يقدم خدمة معينة إلى موظف باستطاعته تقديم حلول الأمر الذي يبرز الانعكاس المراد تحقيقه”.

دبي 10X

يذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اعتمد خلال أعمال القمة العالمية للحكومات، 26 مشروعا قدمتها 24 جهة حكومية في دبي ضمن مشاركتها في مبادرة “دبي 10X”، بعدما قامت لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمختصين في مرحلة سابقة بدراسة ومراجعة أكثر من 160 فكرة تم تلقيها للمشاركة من 36 جهة في أقل من 365 يوماً.

وتهدف مبادرة “دبي10X” التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل إلى تمكين الجهات الحكومية في إمارة دبي من استباق العالم في القطاعات كافة، وجعل دبي مدينة المستقبل من خلال إعادة صياغة وصناعة مفهوم وأساليب عمل الجهات الحكومية واستباق ما ستطبقه مدن العالم بعد عشر سنوات، وتطبيقه اليوم.

وتتعاون الجهات والهيئات الحكومية في تطبيق وتنفيذ المشاريع مع شركات الابتكار والتكنولوجيا والمؤسسات المهنية تماشيا مع توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجميع الجهات الحكومية في دبي أن تطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات عند إطلاقه مبادرة “دبي10X” ولأول مرة في الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات في العام الماضي.