الطقس اليوم غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 18/ 04 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 19 / 04 / 2018

غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحيانا،ً مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وقد تسقط بعض الأمطار في الفترة الصباحية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الداخلية والساحلية

حركة الرياح

جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 – 35 كم / ساعة بوجه عام، تصل 55 كم/ساعة أحياناً خاصة على البحر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ظهراً، وقد تثير الغبار على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الداخلية والساحلية الشمالية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر مضطرب الموج إلى متوسط في الخليج العربي و في بحر عمان.